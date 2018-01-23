SKYF против ветра: дрон, прозванный "российским Халком", покорил весь мир

На всемирной выставке International Consumer Electronics Show 2018 (CES 2018, международная выставка потребительской электроники) российские инженеры представили инновационную разработку — беспилотную авиагрузовую платформу вертикального взлёта и посадки SKYF.

Она позволяет создавать беспилотные летательные аппараты разных модификаций для решения различных задач — от логистики грузов и обработки полей до тушения пожаров. На данный момент грузоподъёмность платформы составляет до 250 килограммов. При нагрузке в 50 килограммов дальность полёта составляет до 350 километров, при этом SKYF может находится в воздухе до восьми часов.

По словам инженеров, функциональная особенность платформы — универсальный модульный дизайн, позволяющий разрабатывать специфические версии под различные задачи, климатические условия и особенности национального регулирования. За счёт разделения функций подъёмных и управляющих винтов она может напрямую использовать энергию двигателя внутреннего сгорания без дорогостоящей электрической схемы последовательного гибрида, что заметно снижает себестоимость беспилотника и позволяет добиться массового внедрения новой технологии.

Международная аудитория оценила возможности тяжёлого дрона. Потенциально перспективным в этом году направлением для SKYF станет взаимодействие с площадкой для тестирования беспилотных летательных аппаратов в штате Невада, рассказали российские учёные.

Кроме того, представители SKYF провели переговоры с экспертами и участниками из Великобритании, Австралии, Франции, Турции, Аргентины и других стран.

"Наш дрон может быть использован для тушения пожаров в небоскрёбах. В свете бурного развития высотного строительства пожары на верхних этажах — настоящее бедствие, и оригинальное решение на базе SKYF может быть настоящим спасением", — отметили представители команды.

Отдельно стоит отметить реакцию публики на SKYF. На выставке было представлено много разнообразных дронов, но все они были значительно меньшего размера и уступали SKYF по техническим характеристикам. Посетителей впечатлили размер и грузоподъемность беспилотной авиагрузовой платформы, её дальность и длительность полёта. Дрон уже прозвали за океаном "российским Халком".

Кстати, ранее SKYF уже показал себя в деле. В конце декабря 2017 года на аэродроме "Караишево" в Казани прошёл первый демонстрационный полёт грузового дрона SKYF П1.2. За испытаниями наблюдали заказчики беспилотной авиагрузовой платформы, которые в ближайшие месяцы начнут опытные внедрения SKYF.

Аппарат поднялся на пятиметровую высоту и пролетел сотню метров, несмотря на сильный порывистый ветер. По мнению разработчиков, полёт прошел успешно, хотя погода пыталась внести свои коррективы: в один момент аппарат сильно накренился от ветра, но быстро выровнялся, завершил полёт по маршруту и благополучно приземлился.

“SKYF доказал свою готовность к эксплуатации в неблагоприятных условиях. Несмотря на ветер, полёт состоялся, результатами мы довольны. А у наших потенциальных клиентов появилась возможность оценить аппарат в деле”, – отметил Александр Тимофеев, президент компании ADRN Technology, которая занимается разработкой платформы.

Добавим, что на данный момент у платформы SKYF нет аналогов. Уникальная запатентованная аэродинамическая схема и математическая модель, технические свойства и ценовая политика, а также практический опыт, который команда накопила за несколько лет, – это те характеристики, которые обеспечивают платформе рыночное преимущество. Для сравнения, один из скандинавских разработчиков грузовых дронов заявляет, что делает похожее решение и готовится выпустить его на рынок лишь к 2024 году.

На днях команда SKYF представит свою блокчейн-платформу для беспилотной грузовой логистики SKYFchain на серии конференций Crypto Economy. Это крупнейшее событие в сфере криптоэкономики, которое охватит два континента – встречи пройдут в Сан-Франциско, Лондоне и Амстердаме.

Авторы подчёркивают, что SKYFchain — первая блокчейн-платформа для зарождающегося рынка беспилотной грузовой логистики, который оценивается в сто миллиардов долларов. Это общедоступная система для всех беспилотных аппаратов, их пользователей и иных участников индустрии. Платформа фиксирует все ключевые события, которые происходят с беспилотными системами. Кроме того, это финансовый инструмент для поддержки транзакций между участниками — от расчётов за доставку до страхования и лизинга.

Напомним, что сегодня дронам также доверяют доставку медикаментов, исследование опасных пещер и поиск полезных ископаемых, а также посадку лесов и спасение утопающих.