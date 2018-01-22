С задержанным во Франции Керимовым встретилась Валентина Матвиенко

Сенатор Сулейман Керимов с разрешения французского суда на три дня приехал в Россию. С ним в Москве встретилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Сулейман Керимов считает себя невиновным. Он уверен, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений, рассказала Валентина Матвиенко. Скрываться Сулейман Керимов не намерен, он сотрудничает со следствием и надеется в скоро вернуться на Родину, сообщает "Интерфакс" со слов спикера верхней палаты российского парламента.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр разрешил Сулейману Керимову проведать на Родине заболевшего родственника.

Керимов был задержан во Франции 20 ноября по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов. По некоторым данным, он покупал виллы по заниженной цене на подставных людей.

Сенатора оставили на свободе под залог в 5 миллионов евро, но затем сумма залога была увеличена в 8 раз. Керимов сдал французским властям свой паспорт и обещал не покидать пределы департамента Приморские Альпы.