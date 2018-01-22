Источник: Слуцкий имеет несколько вариантов продолжения карьеры

Бывший наставник английского "Халл Сити" и сборной России Леонид Слуцкий после увольнения из клуба второго дивизиона Англии имеет несколько предложений от клубов. Сообщается, что сам наставник в ближайшее время вновь готов приступить к тренерской деятельности.

"На данный момент Слуцкий находится в Москве и, конечно, он хочет возобновить работу, — приводит слова агента специалиста Шандора Варги Чемпионат.Com. – У Леонида уже есть определенные варианты продолжения тренерской деятельности, однако пока рано рассуждать о чем-то конкретном".

Напомним, что Леонид Слуцкий лишился работы в "Халле" после того, ка клуб не побеждал в семи турах кряду и занимал 20-ю строчку в Чемпионшипе.