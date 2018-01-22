Россиянки Бажина и Колесниченко – лучшие спортсменки в Европе по версии LEN

Европейская лига плавания (LEN) по итогам 2017 года признала российскую прыгунью в воду Надежду Бажину и синхронистку Светлану Колесниченко лучшими спортсменками Европы.

Бажина в прошлом году стала обладательницей двух медалей на чемпионате мира в Будапеште: одной бронзы в синхронных прыжках на трехметровом трамплине (в паре с Кристиной Ильиных), а также серебряную медаль с метрового трамплина.

В свою очередь Колесниченко одержала четыре победы на мировом первенстве по водным видам спорта. Два золота завоевано в личных соревнованиях и еще два – в парных турнирах с Александрой Пацкевич.