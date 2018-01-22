На дне океана у Австралии обнаружили вулканический Мордор

У берегов Австралии геологами обнаружен район подводных вулканов, очень напоминающий легендарный Мордор из "Властелина колец" Джона Толкина.

Этот подводный ландшафт был сформирован из потоков лавы около 35 миллионов лет назад. Такой вывод сделали ученые на основании данных, полученных с помощью трехмерного сейсмического отражения, сообщает портал Tech Times.

Отмечается, что данная структура образовалась после извержения вулканов, которые были расположены на глубине менее 300 метров, а их высота варьировалась от 60 до 625 метров, передает РИА Новости.

Сейчас ученые на основании полученных данных постараются понять, что происходит с вулканами при извержении под водой. Они говорят, что подводные вулканы с трудом поддаются изучению из-за своего расположения, но использованная в исследовании технология может упростить этот процесс.