В Нидерландах "полиция моды" будет допрашивать граждан, одетых не по средствам

В Роттердаме появилась настоящая полиция моды. Специальный полицейский наряд будет ходить по улицам города и спрашивать у дорого одетых граждан, где и при каких обстоятельствах они купили брендовую одежду. Правозащитники протестуют против новых правил, сообщает голландское издание De Telegraaf.

Полицейские говорят, что допросам будут подвергаться, в первую очередь, "люди, которые выглядят бедно", а также те, кто ранее попадался на воровстве. Если у задержанных не получится доказать, что ценные вещи принадлежат именно им, дорогие аксессуары будут конфискованы.

Представители власти заявили, что пока их цель – "декриминализовать молодежь". По словам стражей порядка, они не раз конфисковывали у подозрительно выглядящих молодых людей часы Rolex. С одеждой такого, кстати, пока не происходило.

Голландские правозащитники говорят, что нововведение противоречит государственному законодательству.

"В этом законе много недоработок. Например, как полицейские будут определять стоимость того или иного предмета одежды? А если он не новый, а поношенный? Фактически, нам запрещают ходить по улицам в том, в чем нам хлчется", — заявила омбудсмен Роттердама Анна Мике Званевельд.

Женщина добавила, что, выбирая, кого бы допросить, стражи порядка, скорее всего, будут прежде всего обращать внимание на людей неевропейской внешности.

"Это будет вопиющим нарушением гражданских свобод", — отметила Званевельд.