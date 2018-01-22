Служу России. Президент внес изменения в армейский устав

"Служу России". Теперь так военнослужащие должны отвечать на благодарность командира. Это одна из поправок, которые вносит в устав Вооруженных сил РФ новый указ Владимира Путина.

Напомним, что с 1993 года на благодарность командира подчиненные должны были отвечать "Служу Отечеству". С 2007 года эта фраза была заменена на "Служу Российской Федерации".