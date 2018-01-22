КХЛ. "Металлург" разгромил "Куньлунь", "Авангард" проиграл пятый раз кряду

В игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" на своем льду принимал китайский "Куньлунь Ред Стар". Магнитка оказалась не гостеприимной и разгромила подопечных Роберта Карпентера.

В первом периоде команды не смогли распечатать ворота друг друга. Счет был открыт спустя 35 секунд после начала второго игрового отрезка – гол в свой актив записал Мэтт Эллисон. Гости не собирались отсиживаться в обороне и благодаря усилиям Жильбера Брюле уже через семь минут они смогли отквитать шайбу.

Последующие 20 минут команды сохраняли единицы на табло "Арены-Металлург", пока на 47-й минуте нападающий Войтек Вольски не вывел хозяев вперед. Решающим же игровым отрезком игры стала 53 минута, в течение которой хоккеисты "Металлурга" дважды поразили ворота китайского клуба и уверенно победили – 4:1. Третья и четвертая шайбы на счету Сергея Мозякина и Евгения Тимкина.

Победа позволила магнитке набрать 89 очков и занимать шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. "Куньлунь" с 61-м баллом расположился на 11-м месте.

В еще одном поединке челябинский "Трактор" на своей площадке, пропустив первым, смог одолеть омский "Авангард" – 3:1. Победители, набрав 90 пунктов, поднялись на четвертую строчку, проигравшие – с 84 очками занимают седьмое место.