Блогер попал мячом в корзину с высоты 200 метров. Видео

Видеоблогер из Австралии Дерек Херрон установил мировой рекорд, забросив мяч в корзину с высоты 200 метров. Ролик, подтверждающий достижение мужчины, был снят на южноафриканском водопаде Малетсюнейане.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Херрон при помощи друзей попадает мячом в корзину, стоя на вершине скалы.

Интересно, что предыдущий рекорд по дальним броскам баскетбольного мяча также принадлежит австралийцу. В 2016 году он попал мячом в корзину с высоты 180 метров. При этом Херрон не является профессиональным спортсменом.