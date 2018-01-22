Нет денег, нет бомбардировщика. Создание нового боевого самолета США могут заморозить

Разработку новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider для военно-воздушных сил США могут заморозить, причем надолго. Как пишет издание Defense News со ссылкой на заместителя министра ВВС, денег для продолжения проекта уже не хватает и даже если они появятся, военные все равно не получат самолет вовремя.

На вооружение новый бомбардировщик должен был попасть в середине двадцатых годов. Стоимость каждой машины оценивается в 500 миллионов долларов. Интересно, что имя для B-21 выбирали всенародным голосованием. Предсказуемо победил Raider, или "Налетчик". Зато варианты вроде "Разрушитель бюджета" или "Переплата" оказались буквально пророческими.

B-21 Raider американские военные называют первым бомбардировщиком нового века. Если верить открытым источникам, то он будет построен по технологии "стелс", нести до 12 тонн оружия, а дальность полета составит около 4 тысяч километров.