"Зенит" разгромил "Копенгаген" в контрольном матче

Санкт-петербургский "Зенит" в рамках подготовки к весенней части сезона провел в Дубаи контрольный матч с датским "Копенгагеном". Российский клуб забил пять безответных мячей в ворота датчан.

Судьба встречи была решена в первой тайме, который "Зенит" выиграл с результатом 3:0. Причем мячи забивали нечасто выходящий в основе Андрей Панюков и новичок сине-бело-голубых Антон Заболотный. На счету Панюкова два года, Заболотный отличился однажды. В первом тайме в составе питерцев играла немало резервистов – Илья Скроботов, Никита Коокоев, Кирилл Капленко, Дмитрий Плетнев, Дмитрий Богаев.

Во втором тайме состав "Зенита" стал больше похож на основной, но сценарий встречи не изменился. Маттиас Краневиттер продолжил разгром "Копенгагена". Точку в матче поставил Александр Кокорин. В итоге уверенная победа "Зенита" 5:0.