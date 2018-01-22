Спартаковец Таски может продолжить карьеру в "Вердере"

Защитник "Спартака" Сердар Таски может продолжить карьеру в бременском "Вердере". Контракт 30-летнего немецкого легионера истекает 31 мая, после чего он станет свободным агентом.

Переговоры "Спартака" и Таски пока не увенчались успехом, и Сердар скорее всего покинет ряды чемпионов России. В услугах бронзового призера чемпионата мира 2010 заинтересован бременский "Вердер". Согласно информации газеты "Спорт-Экспресс", Таски начал переговоры с "Вердером".

Сердар Таски пришел в "Спартак" в 2013 году из "Штугарта". Весной 2016 году немец турецкого происхождения был арендован "Баварией". Всего же Таски выступал за три клуба – "Штутгарт", "Спартак" и "Баварию", и во всех трех выигрывал чемпионский титул.