"Шумеровская остановка": американский сенат на три недели дал денег правительству

Американский сенат все-таки смог решить вопрос о финансировании правительства США. Правда, пока лишь временно. Члены верхней палаты согласились сделать паузу и продлили финансирование до 8 февраля. "За" — 81 голос. То же самое пробовали сделать накануне. Но тогда попытка провалилась. Не смогли набрать необходимых 60 голосов законодателей. Как следствие — shutdown.

22 января на работу не вышли сотни тысяч сотрудников американских правительственных учреждений, тех, кто получает деньги из бюджета. Они были вынуждены отправиться в неоплачиваемый отпуск согласно законодательству, сообщает телеканал "Россия 24". Белый дом США назвал ситуацию "шумеровской остановкой", по имени лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

81 из 100 сенаторов выступил за прекращение процедуры филибастера — тактики парламентской борьбы, когда принятие решений намеренно затягивается при помощи злоупотребления различными процедурами. За ближайшие три недели сенаторы должны проголосовать за законопроект по продлению финансирования. Затем он будет рассмотрен палатой представителей и поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Камнем преткновения ранее стал вопрос о статусе нелегальных мигрантов и их детей. Демократы настаивали на защите от депортации прибывших в США несовершеннолетними детей, а республиканцы не хотели обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования правительственных учреждений. Демократы с помощью приостановки работы правительства хотят приуменьшить успех его налоговой реформы, посчитал Дональд Трамп. Он решил, что такой милый подарок демократы решили подарить ему на годовщину президентского срока.

А официальный представитель Белого дома Сара Сандерс назвала сенаторов-демократов "обструкционистскими лузерами, а не законодателями".

В последние четыре месяца сенаторы четырежды принимали решение о краткосрочном продлении финансирования. А c 1978 года федеральное правительство США уже 18-й раз временно прекращает свою работу. В предыдущий раз работа правительства США приостанавливалась в 2013 году, когда сенаторы-республиканцы выражали несогласие с демократами из-за реформы здравоохранения.