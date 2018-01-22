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22 января 201822:45 Зинаида Курбатова

Религия – не помеха: как работает индустрия для мусульман

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"Прическу не видно. Зато видна наша позиция", — это слова британского бьюти-блогера Амины Кхан, которая стала одним из лиц крупной французской компании по производству косметики. Что имела в виду, становится понятно, если посмотреть на фото: волосы Кхан покрыты хиджабом, ткань оставляет на виду только лицо. И, тем не менее, реклама именно линейки по уходу за волосами. Странно, конечно. Однако героиня фотосессии считает иначе: дескать, регулярно делают укладки, пользуются краской и разного рода ароматическими средствами не только те, у кого прическа выставлена на всеобщее обозрение, но и мусульманки, хотя религия предписывает им вот такой строгий дресс-код. А вообще подход далеко не уникальный. Есть и целые модные коллекции от лучших домов Европы — специально для исповедующих ислам покупательниц. И отдельные раскрученные бренды. И товары, которые к моде или косметике не имеют вообще никакого отношения.

"Надо ломать стереотипы" – так гласит реклама, где показана девушка в хиджабе. Зовут ее Амина. Участие в этой рекламе принесли ей неприятности. Некоторые даже предлагали бойкотировать эту косметическую фирму.

У нас не было таких историй, но про стереотипы тоже надо думать: Россия страна многонациональная, много конфессиональная. Вполне логично, что в регионах, где живут мусульмане, косметику или любые другие товары будет рекламировать девушка в хиджабе. Это знак уважения фирмы, компании по отношению к этим народам. Наши модели поддерживают мусульманку Амину.

"Она – бьюти-блогер, я посмотрела ее аккаунт, — говорит модель, девушка года "Playboy-2017" Лия Ситдикова. — Не вижу ничего такого, она ведь и подписывала контракт в хиджабе, так она и блог ведет".

Если набрать в Интернете, скажем, по-французски "косметика мусульмане", то появляется огромное количество клипов, роликов. Это естественно для Франции и для ее бывших колоний, где говорят по-французски, как Алжир. Марокко: модель и блогер по имени Мона — мусульманка в хиджабе — рассказывает о косметике, в том числе и для волос. Фирмы хорошо и давно известные и в России, ничего нового.

Шампуни не делятся на те, что сделаны для мусульман, и те, что подходят буддистам или православным. Они разделяются согласно типу волос. Это скажет дерматолог-трихолог. Но почему именно сейчас появилась такая реклама шампуня известнейшей фирмы?

"Коммерция — зеркало нашего общества, в том числе европейского ,- поясняет маркетолог, эксперт в области поведенческого маркетинга Арсен Даллакян. — Если информационная среда созрела для того, чтобы по телевидению показывать не только белых голубоглазых людей, а любых других. Есть спрос в обществе, и реклама его удовлетворяет".

Сейчас мы от благородной темы внимания к соседям, чуткости, толерантности уходим к прозаичной и даже циничной теме коммерции. Реклама: ее задача — заставить покупателя приобрести именно этот товар. Это сложная история. Сначала работают исследователи, эксперты.

"Исследователи посчитали и изучили: в мусульманской среде женщины недостаточно внимания уделяют волосам, — добавляет Арсен Даллакян. — Пользуются черти чем, потому что считают, что они постоянно в хиджабе".

Маркетинговые ходы. Тут используют всяческие хитрости и трюки. Играют на чувствах людей. А мусульманский рынок — это много миллиардные прибыли.

"Задача любого бренда — получение максимальной прибыли, — говорит специалист по PR Кирилл Папирный. — Наиболее высокая маржинальность. Именно поэтому любой бренд будет бесконечно долго лицемерить, говорить о толерантности, о дружбе народов и правах женщин, но главная их задача — войти на новый рынок".

В сентябре прошлого года король Саудовской Аравии выпустил указ, разрешающий женщинам королевства получать водить автомобиль. Историческое событие для саудитов. И на следующий день крупнейший автопроизводитель выпустил рекламу – "Добро пожаловать на место водителя". Продажи этой марки машины среди мусульманского населения Европы выросли в несколько раз, как говорят эксперты. Кстати, реклама очень стильная: ничего не скажешь, хорошо поработали маркетологи.

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