Три шайбы Хохлачева не обеспечили "Спартаку" победы над "Северсталью"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. Московское "Динамо" в дополнительное время обыграло в гостях СКА, а "Спартак" дома в овертайме уступил череповецкой "Северстали" 3:4. Борьба в Западной конференции обострилась до предела.

Московское "Динамо" взяло два ценнейших очка в Санкт-Петербурге. СКА дважды вел в счете 1:0 и 2:1 после бросков Вадима Шипачева и Сергея Калинина, но Мартиньш Карсумс и Владислав Ефремов восстанавливали равновесие. Ничья в основное время 2:2, а в дополнительном периоде капитан гостей Алексей Терещенко принес "Динамо" победу 3:2.

"Спартак" принимал прямого конкурента в борьбе за выход в прей-офф череповецкую "Северсталь". Первый период за москвичами – гол на счету Александра Хохлачева. После перерыва Дмитрий Кагарлицкий и Матей Странский забросили по шайбе в орота красно-белых. Но Хохлачев сначала сравнял счет, а потом вывел "Спартак" вперед, заодно оформив хет-трик. Но в третьем периоде Юрий Трубачев в большинстве сделал счет равным – 3:3. В дополнительном периоде все тот же Трубачев принес два очка "Северстали". Таким образом, у "Динамо" стало 80 очков, он идет седьмым на Западе. У "Спартака" и "Северстали" по 79 очков, но москвичи стоят выше. До конца регулярного чемпионата командам придется определить третьего лишнего.

В Минске местное "Динамо" проиграло "Адмиралу" из Владивостока 2:3. Минчане вел 2:0 после точных бросков Шарля Ленгле и Джастина Фонтейна. Но Иван Мищенко (дважды) и Кирилл Воронин склонили чашу весов в пользу гостей. У "Динамо" осталось 67 очков, и оно отстает от "Северстали" на 11 очков, занимая десятое место. У "Адмирала" 61 очков и 11 место на Востоке. В Риге местное "Динамо" принимало "Югру" из Ханты-Мансийска и уступила в дполнительное время 1:2. У хозяев отличился Ансси Салмала, у победителей шайбы на счету Павла Варфоломеева и Ондржея Витасека. Обе команды потеряли шансы на продолжение борьбы в плей-офф. У "Динамо" 44 очка и последнее 13 место на Западе. У "Югры" 48 очков и предпоследняя 13 позиция в Восточной конференции.