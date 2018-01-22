"Спартак" не будет покупать Вериссимо

Московский "Спартак" отказался от покупки защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо. Чемпионы России сочли цену 22-летнего футболиста чрезмерно высокой.

"Спартак" был готов приобрести Вериссимо за 8,5 миллионов, но бразильский клуб поднял цену до 15 миллионов. Москвичи решили отказаться от покупки футболиста и завершили переговоры с "Сантосом".

Таким образом, приоритетом для "Спартака" стало приобретение защитника "Наполи" Николы Максимович. Сам серб готов перебраться в Москву, но клубам еще предстоит прийти к согласию.