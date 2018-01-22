Дзюбу ждут в тульском "Арсенале"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может продолжить выступления в тульском "Арсенале". Туляки готовы арендовать 29-летнего нападающего до конца сезона.

Артем Дзюба оказался лишним в "Зените", который не взял его на сбор в Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время Артем тренируется с "Зенитом-2". По информации газеты "Спорт-Экспресс", ситуация может измениться, и Дзюбы есть шанс продолжить карьеру в другом клубе премьер-лиги.

Тренер туляков Миодраг Божович хорошо знаком с Дзюбой по работе в "Ростове" и рассчитывает возобновить сотрудничество. "Арсенал" не в состоянии выкупить контракт Артема, однако имеет все возможности арендовать игрока.