Генштаб Великобритании призывает изучать слабые стороны России

Чтобы противостоять России, Запад должен изучить ее слабые стороны, а также помнить, что Москва уважает силу. Такое мнение высказал глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер.

По его словам, Великобритания должна признать, что Россия уважает силу и сильных. "Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать ассиметрично", — отметил Картер, выступая в понедельник, 22 января, в Королевском институте вооруженных сил.

По мнению генерала, страны Запада должны создать прочные институты в государствах, соседних с Россией, чтобы они обрели уверенность и выдерживали внешнее и внутреннее давление. Также Картер считает, что весьма важно повысить энергонезависимость западных стран, сохранить санкции против России, а также рассказать российским гражданам, что происходит в действительности.

Картер заявил, что необходимо выявить собственные уязвимости западных стран к влиянию со стороны России и дезинформации, а после решительно действовать против этого. "Мы должны продемонстрировать нашу решительность", — подчеркнул глава Генштаба.

Также Картер упомянул о необходимости сохранять военное присутствие НАТО в Восточной Европе, передает РИА Новости.

Генерал заявил, что необходимо продолжать совершенствовать надо, а также признать, что боеготовность зависит от скорости распознавания угрозы, скорости принятия решений и скорости развертывания. Необходимо вернуться к двухгодичному или ежегодному режиму проведения учений Североатлантического альянса на всех уровнях – от стратегического до тактического.