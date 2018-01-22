Генштаб Великобритании призывает изучать слабые стороны России

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Обмен санкциями 2 часа назад
Генштаб Великобритании призывает изучать слабые стороны РоссииЧитайте нас в Telegram
Чтобы противостоять России, Запад должен изучить ее слабые стороны, а также помнить, что Москва уважает силу. Такое мнение высказал глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер.
По его словам, Великобритания должна признать, что Россия уважает силу и сильных. "Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать ассиметрично", — отметил Картер, выступая в понедельник, 22 января, в Королевском институте вооруженных сил.
По мнению генерала, страны Запада должны создать прочные институты в государствах, соседних с Россией, чтобы они обрели уверенность и выдерживали внешнее и внутреннее давление. Также Картер считает, что весьма важно повысить энергонезависимость западных стран, сохранить санкции против России, а также рассказать российским гражданам, что происходит в действительности.
Картер заявил, что необходимо выявить собственные уязвимости западных стран к влиянию со стороны России и дезинформации, а после решительно действовать против этого. "Мы должны продемонстрировать нашу решительность", — подчеркнул глава Генштаба.
Также Картер упомянул о необходимости сохранять военное присутствие НАТО в Восточной Европе, передает РИА Новости.
Генерал заявил, что необходимо продолжать совершенствовать надо, а также признать, что боеготовность зависит от скорости распознавания угрозы, скорости принятия решений и скорости развертывания. Необходимо вернуться к двухгодичному или ежегодному режиму проведения учений Североатлантического альянса на всех уровнях – от стратегического до тактического.
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