Павел Колобков рассчитывает на справедливое решение спортивного арбитражного суда

В Лозанне началась серия слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских спортсменов. Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду на справедливое решение суда.

В понедельник CAS приступил к рассмотрению дел 39 российских спортсменов, отстраненных МОК за нарушение антидопинговых правил от Олимпиады в Пхенчхане. В понедельник были рассмотрены дела Ольги Фвткуллиной, Александра Румянцева и Ивана Скобрева.

Пока никаких решений суд не вынес. Министр спорта России Павел Колобков заявил ТАСС, что надеется на справедливое решение CAS. " Никаких прогнозов делать не буду, все решения объявят не ранее 30 января. Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение".