В Африне в ходе операции погиб турецкий военный

В ходе операции в сирийском Африне погиб турецкий военнослужащий. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили представители генерального штаба вооруженных сил Турции.

Как уточняется, военнослужащий скончался при столкновении с курдскими ополченцами в приграничном районе турецкой провинции Килис.

"Оливковая ветвь" в сирийском Африне началась 20 января, напоминает газета "Известия". 21 января премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым объявил о старте наземной операции. Турецкие власти приняли решение о ее проведении после того, как представитель международной коалиции, возглавляемой США, заявил о создании в Сирии сил безопасности границы.

Большинство международных организаций осудили операцию "Оливковая ветвь". В Организации Объединенных Наций заявили о подготовке полномасштабной гуманитарной операции в Африне.