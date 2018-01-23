Пожар в мебельном цехе в Воскресенске удалось локализовать

Пожарные смогли локализовать возгорание в мебельном цехе в деревне Юрасово Воскресенского муниципального района. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 21:10. На место происшествия поехала оперативная группа Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона, передает агентство "Интерфакс". В 23:05 пожар на площади 1 тысяча квадратных метров был локализован.

В тушении пожара принимали участие 32 человека и девять единиц техники (в том числе семь человек и две единицы техники от МЧС).