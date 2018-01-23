"Ливерпуль" проиграл слабейшей команде премьер-лиги

Двадцать четвертый тур английской премьер-лиги завершился матчем в Суонси. Слабейший на сегодняшний день клуб лиги "Суонси" принимал "Ливерпуль" и выиграл 1:0.

Самый дорогой защитник мира Вирджил ван Дейк дебютировал за "Ливерпуль" в матче премьер-лиги и оказался виновником пропущенного мяча. За пять минут до перерыва ван Дейк не лучшим образом сыграл при розыгрыше углового, чем воспользовался Алфи Моусон – 1:0.

Как ни старался "Ливерпуль", но гол защитника "Суонси" оказался единственным в матче. Хозяева победили 1:0 и, набрав 20 очков, сумели догнать идущий предпоследним "Вест Бромвич". "Ливерпуль" упустил шанс догнать "Челси" и, имея в активе 47 очков, остался четвертым.