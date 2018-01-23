Осужденный на девять лет Робиньо подписал контракт с турецким клубом

Бывший нападающий сборной Бразилии, "Сантоса", "Реала", "Милана" и "Манчестер Сити" Робиньо подписал контракт с турецким клубом "Сивасспор". 33летний бразилец уже прибыл в новый клуб и приступил к тренировкам.

Пикантность ситуации состоит в том, что два месяца назад Робиньо был признан итальянским судом виновным в изнасиловании и приговорен к девяти годам тюремного заключения. Но вместо того, что отправиться за решетку, Робиньо уехал в Турцию, где находится вне досягаемости итальянского правосудия.

Робиньо выступал за "Сантос", "Реал", "Милан", "Манчестер Сити" и "Гуанчжоу Эвергранд". Последним клубом в его карьере был "Атлетико Минейро". На счету нападающего 100 матчей в составе сборной Бразилии, в которых он забил 29 мячей.