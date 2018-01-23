Сахалин будут атаковать два мощных циклона, объявлено штормовое предупреждение

24 января на Сахалин придут два мощных циклона и испортят погоду до конца недели. Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в области штормовое предупреждение. Об этом СМИ сообщила главный синоптик Сахгидрометеоцентра Людмила Алексеева.

Как уточняется, в период с 24 по 26 января на погоду Сахалинской области будут влиять несколько циклонов – с Тихого океана и Японского моря. Непогода с небольшими перерывами задержится над Сахалином до конца рабочей недели, передает ТАСС. Только к выходным ветры стихнут полностью.

Циклоны принесут с собой сильную метель, снижение видимости до 50-200 метров, усиление ветра, временами до ураганного (33-38 метров в секунду).

В настоящее время все службы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют по возможности не выезжать за пределы городского округа, а также быть предельно внимательными и осторожными.

Как сообщила пресс-служба горнолыжного курорта "Горный воздух", из-за непогоды была приостановлена работа всех канатных дорог.