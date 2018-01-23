НХЛ. Якупов помог "Колорадо" одержать очередную победу

Очередной игровой день стартовал в Национальной хоккейной лиге. "Детройт Ред Уингз" со счетом 3:0 победил в гостях "Нью-Джерси Дэвидс", а "Колорадо Эвеланш" выиграл Торонто у "Мэйпл Ливз" 4:2.

"Детройт" забросил по шайбе в каждом из периодов и смог добиться победы с результатом 3:0. "Красные крылья" своим выигрышем сделали свои шансы на выход в плей-офф чуть менее призрачными.

"Колорадо" выиграл у "Торонто" 4:2 и довел победную серию до десяти встреч. Большую лепту внес в этот успех нападающий "лавин" Наиль Якупов, сумевший сравнять счет во втором периоде. Этот гол стал девятым для Наиля в текущем сезоне.