Покой нам только снится: CAS начал слушания по делам 39 российских чемпионов

В Женеве после апелляции Спортивный арбитражный суд начал слушания по делам 39 российских спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах.



Пешком в спортивных костюмах с надписью "Россия" в сопровождении адвоката. Конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина — двое из четверых конькобежцев, чьи дела сегодня рассматривает спортивный арбитраж, — главные герои дня. От Олимпийских игр их отстранили пожизненно. Несмотря на то, что ни превышения уровня соли в пробах, ни царапин на пробирках. Бездоказательно уличили в сговоре. Ольга Фаткулина поначалу даже ехать на слушание апелляции в Женеву не хотела, настолько абсурдны обвинения. Но потом решила бороться.

Режим слушаний, по отзывам участников, скорее дежурный. Вопрос — ответ: где сдавал пробу, куда ездил, с кем общался. При этом главного обличителя российского спорта, одиозного Григория Родченкова, опять никто не увидел. Он дал показания по видеосвязи, но в режиме, когда услышать его или возразить спортсмены не могли.

Формально все они — 39 российских чемпионов, подавших апелляции в CAS, — в случае, если арбитраж признает их невиновность, — имеют право поехать на Олимпиаду. Фактически, и это косвенно подтверждают в суде, этот шанс им предоставится вряд ли. "На этот счет у меня нет никакой информации. Я знаю, что это вопрос. Но ответа на него у меня нет", — говорит официальный представитель Спортивного арбитражного суда Матье Риб.

Не исключено, что искать ответ никто и не собирается. Сегодня были обнародованы неподтвержденные пока списки допущенных к Олимпиаде россиян. Ни одной фамилии тех, кто ждет итогов рассмотрения своей апелляции, в них нет. Будто в Международном олимпийском комитете заранее знают, что решение арбитража оправдательным не будет. Более того, из других, тоже анонимных источников, стало известно, что в Южную Корею, якобы, не поедет Виктор Ан. На официальном уровне информацию не подтверждают: шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку о возможном отстранении вообще узнал, получая комплект экипировки для игр. Впрочем, подобные вбросы, даже если они окажутся ложными, конечно, имеют строго определенную цель.

Эти околоспортивные утечки информации уже почти система. Происходят регулярно. И всегда своевременно. Нынешняя — прямой сигнал в Женеву: мол, все уже решено, не стоит оспаривать вердикт МОК.

Прислушаются ли судьи — главный вопрос. Впрочем, у российских спортсменов, которые в условиях и без того беспрецедентного давления умудряются по-прежнему показывать блестящие результаты, оснований рассчитывать на беспристрастность арбитров с каждым днем становится все меньше.