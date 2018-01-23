Сход лавины и извержение вулкана в Японии: 15 человек пострадали

В Японии недалеко от международного лыжного курорта Кусацу в префектуре Гумма началось извержение вулкана, а также сошла лавина. Пожарные сообщают, что пострадали 15 человек.

Как уточняется, многие гости курорта были ранены в результате падения вулканических камней. Четыре человека пострадали на подъемнике: они порезались осколками стекла от разбитых окон после попадания в них вулканических камней. Ранее сообщалось, что на курорте сошла лавина. По предварительной информации, она унесла одного человека.

По данным министерства обороны Японии, в лавине оказались шесть военнослужащих сил самообороны, проходившие плановую тренировку на курорте. Пока нет информации о том, удалось ли их спасти.

Утром во вторник, 23 января, метеорологи зарегистрировали начавшееся извержение на вулкане Кусацу Сиране, передает РИА Новости. С утра отмечается вулканическая активность, над горой появился дым. Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности до второго, означающего запрет на приближение к нему в радиусе 1 километра в связи с угрозой падения вулканических камней.