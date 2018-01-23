В Приморье изъяли 17 тысяч литров контрафактного алкоголя, перевозимого под видом масла

В Приморье транспортные полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя стоимостью 7,5 миллиарда рублей. Такие данные сообщили представители пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Как уточняется, более 17 тысяч литров спиртосодержащей продукции было обнаружено в двух контейнерах на станции Артём Дальневосточной железной дороги. Согласно документам, в контейнерах находились кондитерские изделия и подсолнечное масло. На бутылках были наклеены поддельные специальные марки, передает агентство "Интерфакс".

В настоящее время правоохранители устанавливают отправителя и получателя груза.

Следователями Владивостокского ЛУ МВД РФ на транспорте были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Перевозка товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ") и части 4 статьи 327.1 УК РФ ("Использование поддельных акцизных и специальных марок").