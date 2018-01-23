Киев прокомментировал сокращение транзита российского газа через Украину

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заявил, что в январе "Газпром" сократил транзит газа через Украину на 25 процентов по сравнению с началом месяца. Это можно объяснить снижением потребления топлива в Европе и использованием российской компанией обходного маршрута.

Если сравнивать 1 и 22 января этого года, можно заметить, что объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортная система) сократился до 180 миллионов кубометров с 238,7 миллионов кубометров.

Как пояснил Белявский, это связано с тем, что "Газпром" использует газ, который был накоплен летом в европейских хранилища, а также отправляет топливо по газопроводу "Северный поток". Также Белявский предположил, что в Европе потребление газа снизилось в связи с теплой погодой.

Ранее "Газпром" публиковал данные, согласно которым с начала года по 20 января компания сократила транзит газа в Европу через Украину в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Нафтогаз Украины" возобновит покупки газа у "Газпрома" в первом квартале 2018 года при условии соблюдения Россией решений Стокгольмского арбитражного суда.