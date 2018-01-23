Элина Свитолина завершила выступления на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале Свитолина уступила в двух партиях бельгийке Элисе Мертенс.

Фавориткой в матче считалась Свитолина, но на корте все сложилось иначе. Лишь в первом сете наблюдалась упорная борьба, в которой преуспела бельгийка – 6:4. Во второй партии Элисе в чистую обыграла Элину – 6:0 и вышла в полуфинал. Матч длился 1 час 12 минут.

Элисе Мартенс впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Ее соперница определится в матче Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания).