Вратарь Василевский помог "Тампе" выиграть в Чикаго

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. "Миннесота Уайльд" на своей площадке была сильнее "Оттавы Сенаторз" 3:1 в домашнем матче. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях победила "Чикаго Блэкхоукс" 2:0.

"Молнии" прибыли в Чикаго после трех поражений подряд. Но серия была прервана во многом благодаря игре вратаря Андрея Василевского, отбившего все 40 бросков по его воротам. Российский голкипер в седьмой раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. После этого успеха россиянин лидирует по количеству побед, которых на его счету 28, а также "сухим" матчам. По итогам поединка Василевский был признан первой звездой матча.

Остальные российские легионеры "Тампы" защитник Михаил Сергачев, форварды Владислав Наместников и Никита Кучеров, равно, как и нападающий "ястребов" Артем Анисимов результативных действий не совершили.

Во втором матче "Миннесота" дома разобралась с "Оттавой" 3:1.