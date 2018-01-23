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Обмен санкциями 1 час назад
23 января 201806:57
Норвегия не смогла найти замену российскому рыбному рынкуЧитайте нас в Telegram
Норвегия не смогла найти замену российскому рыбному рынку. Об этом в Осло заявил чрезвычайный и полномочный посол России Теймураз Рамишвили. По его словам, этот вопрос является болезненным для рыбной промышленности королевства.
После того, как в 2014 году Москва ввела ответные меры на антироссийские санкции Евросоюза, Норвегия потеряла порядка миллиарда долларов, сообщает "Россия 24". Министр рыбной промышленности страны заявлял, что новые рынки сбыта удалось найти в Китае, Японии и Вьетнаме. Однако подчеркнул, что надеется на то, что в ближайшее время удастся вернуть норвежский лосось на российские прилавки.
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