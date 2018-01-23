За Уралом лютуют морозы

Морозы по-прежнему сковывают многие области нашей страны. В южных районах Хабаровского края температура снизилась до минус 43 градусов и практически сравнялась с показателями севера. Причиной стали холодные воздушные массы, пришедшие со стороны Якутии, передает "Россия 24". Все спецслужбы региона переведены в режим экстренной готовности. Однако детские сады и школы пока открыты, системы отопления во всех учреждениях работают в усиленном режиме.

Минимальная температура в Новосибирской области этой ночью — минус 44 градуса. Днем столбик термометра поднимется до минус 30. За прошедшую неделю в Новосибирске к врачам с обморожениями и переохлаждениями обратилось около 50 человек. Две трети новосибирских школьников в понедельник 22 января решили остаться дома. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни морозы не ослабнут.

В Биробиджане температура опустилась до минус 39. Возможно перемерзание теплотрасс, что повлечет нарушение теплоснабжения объектов ЖКХ. Аэромобильная группировка МЧС России по Еврейской автономной области приведена в режим готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, к которым может привести похолодание.