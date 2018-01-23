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23 января 201807:21

ФБР потеряло смс-переписку контрразведчиков

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ФБР потеряло и не сумело восстановить смс-переписку агента, которого отстранили от расследования по делу о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Об этом заявил министр юстиции Джефф Сешнс.

Речь идет о пятимесячной переписке контрразведчика Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, сообщает "Россия 24". После изучения записей данных с серверов ФБР выяснилось, что система бюро почему-то не сохранила более 50 тысяч смс. Причины сбоя выясняют и ищут способы достать сообщения через другие источники. А пока, заявил Сешнс, совершенно невозможно предоставить комитетам Конгресса переписку Стжока и Пейдж, которые во время предвыборной гонки, якобы, негласно поддерживали главного соперника Дональда Трампа на пост президента Хиллари Клинтон.

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