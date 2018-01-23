Australian Open. Скатов и Захаров вышли в третий круг

На Открытом чемпионате Австралии по теннису продолжается юниорский турнир. Два "сеяных" россиянина – Тимофей Скатов и Алексей Захаров, — выиграли свои матчи второго круга, добравшись до стадии 1/8 финала первого в сезоне "Большого Шлема".

Скатов, который возглавляет "посев" на юношеском Australian Open, играл с молодым хозяином кортов Стефаном Шторхом. Россиянин не испытал никаких проблем, отдав сопернику только три гейма – 6:1, 6:2.

Захарову, чей номер "посева" №12, достался в соперники Ник Хардт из почти экзотической для большого тенниса Доминиканской Республики. Здесь борьба была чуть более упорной, но наш теннисист выиграл также в двух сетах – 6:3, 6:4.