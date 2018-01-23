"Нам бы Путина". У британцев не получается ненавидеть Россию

"Нам бы Путина". У британцев не получается ненавидеть РоссиюЧитайте нас в Telegram
Жители Великобритании критически восприняли заявление главы генерального штаба страны генерала Николаса Картера о том, что Россия может неожиданно начать враждебные действия. В понедельник, 22 января, Картер заявил, что агрессия Москвы против Лондона может быть направлена на инфраструктуру по обеспечению европейской безопасности. Эти слова Картера процитировали британские средства массовой информации.
Британцы теперь обсуждают в социальных сетях заявление генерала, называя его "паникерством".
Многие отмечают, что у них не получается ненавидеть Россию. Как заявил один из пользователей Сети, граждане Великобритании были бы рады, если бы их страну возглавил Путин. "Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы". Некоторые при этом отмечают, что непонятно, кто кому угрожает: НАТО, тратящее на вооружение в 15 раз больше России, или Россия.
Ряд пользователей связали это заявление генерала со стремлением увеличить военный бюджет страны, сообщает газета "Известия".
Ранее издание сообщало, что глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что возможности британской армии отстают от российской.
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