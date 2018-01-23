В Германии "медбрата-душегуба" обвиняют еще в 97 убийствах

В Германии предъявили новые обвинения печально известному "медбрату-душегубу". Пожизненно осужденного Нильса Хёгеля обвиняют еще в 97 убийствах.

Он уже отбывает наказание за гибель шести пациентов. Но следствие считает, что за годы работы в клинике Хёгель погубил намного больше людей, специально вызывая сердечные приступы у пациентов, чтобы потом пытаться реанимировать их, сообщает "Россия 24".

По его словам, таким образом он боролся со скукой, а заодно демонстрировал начальству свои профессиональные навыки. Ничего не подозревающие коллеги даже называли Хёгеля "Рэмбо-спасателем". Однако, эксперименты далеко не всегда заканчивались удачно. В какой-то момент медбрата заподозрили в совершении преступлений, однако поймали его лишь в 2005 году.