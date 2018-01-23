Пожар в Томской области: два человека погибли, двое пострадали

В городе Северск Томской области произошел пожар в трехэтажном шлакоблочном жилом доме, расположенном по адресу Коммунистический проспект, 31. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы спецуправления Федеральной противопожарной службы №8 МЧС РФ.

Как уточняется, сообщение о возгорании дома поступило в 5:25 по местному времени (1:25 по времени Москвы). Первые подразделения прибыли на место через пять минут. В результате пожара два человека погибли, еще двое получили различные травмы и были отправлены в больницу. Также были спасены 24 человека, передает агентство "Интерфакс".

Пожар начался на первом этаже в однокомнатной квартире, а затем по пустотам распространился на квартиры второго и третьего этажей. Общая площадь возгорания составила 30,5 квадратных метра. Правоохранители устанавливают причину произошедшего.

В борьбе с огнем участвовали 55 человек и 10 единиц техники.