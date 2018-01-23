В Москве будет тихая морозная погода

23 января 201808:00
В Москве будет тихая морозная погодаЧитайте нас в Telegram
Сегодняшний день столичный регион проведет в полосе повышенного атмосферного давления, что определит тихую и морозную погоду, но местами не исключен будет слабый снег, выпадение которого станет следствием вымораживания воздушных масс.
В Москве и области облачно, с прояснениями, местами возможен слабый снег. Максимальная температура в мегаполисе -7°…-9°, в Подмосковье -7°…-12°. Ветер западной четверти, 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление к вечеру еще немного повысится до 754 миллиметров ртутного столба, передает Центр погоды ФОБОС.
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