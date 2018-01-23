Андрей Свечников возглавил рейтинг молодых игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига начала подготовку к процедуре драфта молодых игроков, которая пройдет в июне нынешнего года. Скаутское бюро Лиги представило рейтинг-лист лучших хоккеистов, которые играют в Канаде и США. Его возглавил россиянин Андрей Свечников.

Свечников, который играл в составе молодежной сборной России на чемпионате мира-2018, в Северной Америке выступает за клуб Юниорской лиги Онтарио (OHL) "Бэрри Колтс". Там он играет блестяще: в 23 матчах набрал 30 очков по системе "гол + пас".

В тройку лучших молодых игроков предстоящего драфта входят чешский форвард клуба "Галифакс Мусхэдс" из Лиги QMJHL и форвард молодежной сборной США Брэди Ткачак, на клубном уровне выступающий за университет Бостона. В списке еще два россиянина: защитник Александр Алексеев (клуб "Ред Дир Ребелс" WHL, №26 рейтинга) и форвард Дмитрий Завгородний ("Римуски Океаник", QMJHL, №54).