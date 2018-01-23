ФИФА собирается применять видеоповторы на чемпионате мира-2018

На предстоящем чемпионате мира по футболу будет опробована система видеоповторов (VAR). Сообщается, что в Международной федерации футбола собираются согласовать решение об использовании системы, а позже обнародовать его по итогам заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

"Мы рады, что у нас имеется возможность в использовании современных технологий в футболе, поскольку это повышает справедливость в конечном результате, — сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, слова которого приводит Спортс.Ru со ссылкой на AP. – Совершенно точно мы будем использовать VAR на предстоящем чемпионате мира-2018. На данный момент мы ведем переговоры с несколькими технологическими компаниями, и они очень заинтересованы в сотрудничестве. Совместно с ними и будет разрабатываться техническое решение".

Напомним, что чемпионат ми по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России.