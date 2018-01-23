Россия и Вьетнам подготовили план совместных учений до 2020 года

Россия и Вьетнам подготовили план сотрудничества в военной сфере и совместных учений в 2018-2020 годах. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Как передает ТАСС, президент Вьетнама и российский министр обсудили вопросы российско-вьетнамского военного и военно-технического сотрудничества. Шойгу отметил, что сотрудничество между нашими странами носит "стратегический, дружественный характер". Это подтверждается регулярностью встреч, в том числе на высшем уровне между лидерами двух стран.

Кроме того, Москва готова поделиться с Ханоем опытом испытания военной техники в боевых условиях. Сергей Шойгу сообщил об успехе наших комплексов С-400 на международном рынке и большом интересе к ним со стороны стран НАТО. Комплексы С-400, о которых шла речь на переговорах во Вьетнаме, уникальны. Сергей Шойгу назвал их непревзойденными по тактико-техническим характеристикам, передает "Россия 24".

Ранее Сергей Шойгу посетил Мьянму. Там он заявил, что Россия готова делиться опытом борьбы с новыми террористическими угрозами.