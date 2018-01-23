Президент УЕФА Чеферин: футболу нужен "налог на роскошь"

Глава Европейского футбольного союза Александер Чеферин раскритиковал владельцев богатейших клубов континента, которые в последнее время провернули ряд крупных трансферов, которые спровоцировали рост цен на футбольных звезд. Президент УЕФА готовит противодействие.

"Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков, — цитирует Чеферина Спортс.Ru со ссылкой на британское издание The Telegraph. – Мы должны остановить это". Напомним, что несколько дней назад в сети прошла информация, что УЕФА готов ужесточить правила финансовой "честной игры".

Словенский функционер заявил, что его ведомство планирует обсудить с владельцами клубов введение в европейском футболе потолка зарплат для футболистов. Кроме того, УЕФА намерен ввести ограничение на агентские комиссионные. Клубы, которые не хотят соблюдать новые правила, должны будут заплатить "налог на роскошь".