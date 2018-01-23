На берег под Геленджиком выбросило ящик со снарядами

В окрестностях курортного поселка Архипо-Осиповка (Краснодарский край) местные жители нашли на берегу моря ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО. Металлический ящик был сильно поврежден, предполагается, что на пляж его выбросило штормом.

"Пограничный наряд выдвинулся в указанное место и обнаружил четыре 40-мм зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону. При этом в ведомстве отметили, что снаряды оказались в боеспособном состоянии.

Находка передана сотрудникам органов внутренних дел для проведения экспертизы.