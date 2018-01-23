В Подмосковье гендиректор застрелил финдиректора и попытался убить себя

В Подмосковье генеральный директор фирмы застрелил своего финансового директора, а потом попытался совершить самоубийство.

Инцидент произошел в понедельник вечером в квартире в Реутове. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт из-за долгов. Гендиректор выстрелил из ружья в голову своему коллеге, а затем себе в шею. На месте происшествия следователи обнаружили предсмертную записку.

В квартире было найдено тело 59-летнего финдиректора. Там же в квартире находился его убийца – 58-летний гендиректор. Он был госпитализирован с ранением в шею.

Как сообщает ТАСС, по данному факту начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.