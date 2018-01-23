В Италии схвачены 45 членов Коморры

В Италии полиция арестовала 45 членов неаполитанской мафии Каморра. Речь идет о клане Мочча, контролирующем ряд городов в областях Кампания и Лацио, передает ТАСС.

В числе арестованных — глава клана Луиджи Мочча, а также несколько женщин, входящих в руководство группировки. Им предъявлены обвинения в хранении оружия, вымогательстве, отмывании денег. В ходе следствия были раскрыть каналы общения мафиозных боссов, находящихся в тюрьме, с внешним миром, что позволяло им продолжать управлять кланом.

Из всех итальянских мафий Каморра считается самой жестокой и примитивной. Мафия особенно прославилась после публикации сенсационной книги Роберто Савиано "Гоморра", в которой рассказывается, что под контролем каморристов — утилизация отходов, в том числе токсичных. Они годами закапываются под землю со всеми вытекающими последствиями для здоровья населения и окружающей среды.

Как сообщалось ранее, в начале месяца прошла масштабная совместная полицейская операция в Италии и Германии, в результате которой были задержаны 169 человек. Всех задержанных подозревают в связях с действующей в южной итальянской области Калабрия мафиозной группировкой ндрангета.