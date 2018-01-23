Пермская резня: одного из подростков выписали из больницы в СИЗО

Один из подростков, устроивших резню в пермской школе, выписан из больницы и переведен в следственный изолятор.

"Его выписали в удовлетворительном состоянии, он передан сотрудникам правоохранительных органов", — сообщил "Интерфаксу" главврач ГКБ N4 Андрей Ронзин.

ЧП в школе №127 произошло 15 января. Десятиклассник и его знакомый, бывший ученик той же школы, нанесли ножевые ранения ученикам 4-го класса и учительнице, а также ранили друг друга. Всего пострадали 15 человек, 12 из них были доставлены в больницы, в том числе и обвиняемые.

Учительница Наталья Шагулина при нападении попыталась закрыть собой детей и получила 17 ранений. В настоящее время она уже переведена из реанимации в хирургическое отделение. Одному из раненных детей потребовалось лечение в Москве, ему провели операцию на глазу в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Сами нападавшие арестованы на два месяца. Выездное заседание суда состоялось прямо в городской больнице, где проходили лечение молодые люди. Как только состояние второго подростка позволит выписать его из лечебного учреждения, он тоже отправится в СИЗО, сообщали ранее в прокуратуре Пермского края.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних" и "Халатность" УК РФ.