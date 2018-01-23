Хакеры выкрали интимные фото известной норвежской гандболистки

Одна из ведущих гандболисток сборной Норвегии Нора Мерк прекратила выступления за национальную команду из-за скандала с украденными у нее интимными фотографиями. Хакеры взломали смартфон спортсменки и выложили в сеть несколько пикантных снимков.

При этом Мерк уверена, что в интернете фотографии распространяются благодаря ее коллегам по сборной, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на норвежское издание VG. Как считает пострадавшая от хакеров спортсменка, Федерация гандбола Норвегии в курсе происходящего, но пытается замять дело.

"Вторжение в мою частную жизнь породило во мне страх, расстройство и чувство тревоги, – цитирует Мерк испанская Marca. –. Когда все случилось, я подумала, что лучше купить билет и улететь в другую часть света до Рождества. Но в этом случае тот, кто это сделал, победил бы. Ни один идиот не разрушит мою мечту стать лучшей гандболисткой мира".

В национальной федерации ручного мяча отрицают факт распространения фотографий игроками женской команды. При этом часть подруг Мерк по сборной признали, что у некоторых из них были в компьютерах интимные снимки.