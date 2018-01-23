Миша Зверев снялся с "Большого Шлема" и получил за это рекордный штраф

Немецкий теннисист с российскими корнями Миша Зверев подвергся рекордному наказанию по итогам своего выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Спортсмен во время поединка первого круга турнира против корейца Хен Чона решил сняться с соревнования, выйдя на игру с травмой, что противоречит правилам турниров "Большого шлема".

Согласно одному из них, в случае, если игра теннисистов "не соответствует профессиональным стандартам", то они могут быть лишены призовых выплат. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на AP, выходящие на матч с травмой игроки , не могут рассчитывать на деньги от организаторов, поскольку по правилам обязаны уступить свое место не имеющим повреждений теннисистам.

Немец изначально не соглашался покидать турнир, и именно за это был оштрафован на 45 тысяч долларов при общей сумме призовых для каждого спортсмена в 47 900 долларов. Этот денежный штраф является самым крупным в истории турниров "Большого шлема".

Зверев покинул корт при счете 2:6, 1:4.