Авария с перевертышем на юго-западе Москвы попала на видео

Авария с двумя авто на перекрестке у метро Профсоюзная попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло в понедельник, 22 января.

На записи видно, как после столкновения одна из машин отлетает и переворачивается на крышу.

На данный момент официальной информации о пострадавших не распространяется.